Gürcistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Gürcistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Gürcistan, Kafkasya'da yer alan ülkelerden birisidir. Aynı zamanda Türkiye'yle sınır komşusudur. Bu nedenle bu iki ülke arasında sık bir şekilde seyahatler gerçekleşmektedir. Türkiye'den Gürcistan'a giderken hangi protokollerin geçerli olduğu ise soru işaretidir. Bu açıdan baktığımızda bu ülkeye gidebilmek için hangi koşulları sağlamanın gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye'den Gürcistan'a giderken vize ve pasaport gerekli mi, kalktı mı? Soruları akıllara gelmektedir. Gürcistan vize ve pasaport istiyor mu? Yanıtlamaya başlayalım…

Gürcistan Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Gürcistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Bordo (Umuma Mahsus), Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaportlardan herhangi birine sahip olması halinde 1 yıla kadar olan ziyaretlerinde vizeden muaftır. 1 yıldan daha uzun sürelerle Gürcistan'da bulunmak isteyen kişilerin Gürcistan diplomatik temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir. Gürcistan'a seyahat etmek için gerekli belgelerden bazıları şunlardır:

Gürcistan'a gitmek için 1 yıl süreyle vize de gerekmemektedir ancak giriş için ülkeye giriş yeni tip kimlik kartlarıyla sağlanabilmektedir.

18 yaşından küçük olanların ebeveynleriyle seyahat etmemesi durumunda kimliklerinin yanı sıra anne-babasının noter onaylı muvafakatnamesi de bulunmalıdır.

Gürcistan'a gidecek olan kişilere çıkış işlemlerini gerçekleştiren yetkililerce "Giriş-Çıkış Formu" verilmektedir. Bu belgenin seyahat süresince kişinin yanında bulunması ve Türkiye'ye dönüşte nüfus cüzdanlarıyla beraber hudut görevlilerine gösterilmesi de gerekmektedir.

Gürcistan'a kara hudut kapılarından araçla geçiş yapacak olan kişilerin araçlarının kendi üstüne kayıtlı olması gerekmektedir. Başkalarının üzerine kayıtlı bir araçla seyahat etmek isteyen kişiler, araç sahibinden araç kullanma vekâletnamesi alması gerekmektedir. Vekâletnamenin İngilizce veya Gürcüce tercümesinin yapılmış olması ve Türkiye'deki Gürcistan temsilcilikleri tarafından onaylanması şartı da bulunmaktadır.

Gürcistan'a seyahat eden kişilerin ülkeye girişlerinde yanlarında 30.000 Lari'ye denk gelen miktarda döviz veya Türk lirası bulundurmaları durumunda bu paranın gerekli görevlilere beyan edilmesi lazımdır. Beyanı yapılmayan paraya el konulmaktadır.

Gürcistan Pasaport İstiyor Mu?

Tüm vize muafiyeti hakkı olan ülke vatandaşlarına en fazla 360 gün kalmalarına izin verilmektedir. Vize gerektiren ülke vatandaşları ise tek bir giriş için vize ve 30 gün kalmalarına izin verilir. Vizesiz giriş hakkı; Avrupa Birliği, NATO, Schengen Alanı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve diğer ana ortakların üye devletlerin vatandaşları için muhafaza edilmektedir. Vizesiz kalış uzantısı sıradan pasaport sahipleri için mümkün olmayacaktır. Vizesiz ülke listesi 26 Ağustos'ta onaylanmış ve 94 ülkeyi içermektedir.