Gürcistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Gürcistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Gürcistan, Kafkasya'da yer alan ülkelerden birisidir. Aynı zamanda Türkiye'yle sınır komşusudur. Bu nedenle bu iki ülke arasında sık bir şekilde seyahatler gerçekleşmektedir. Türkiye'den Gürcistan'a giderken hangi protokollerin geçerli olduğu ise soru işaretidir. Bu açıdan baktığımızda bu ülkeye gidebilmek için hangi koşulları sağlamanın gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye'den Gürcistan'a giderken vize ve pasaport gerekli mi, kalktı mı? Soruları akıllara gelmektedir. Gürcistan vize ve pasaport istiyor mu? Yanıtlamaya başlayalım…
Gürcistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Bordo (Umuma Mahsus), Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaportlardan herhangi birine sahip olması halinde 1 yıla kadar olan ziyaretlerinde vizeden muaftır. 1 yıldan daha uzun sürelerle Gürcistan'da bulunmak isteyen kişilerin Gürcistan diplomatik temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir. Gürcistan'a seyahat etmek için gerekli belgelerden bazıları şunlardır:
Tüm vize muafiyeti hakkı olan ülke vatandaşlarına en fazla 360 gün kalmalarına izin verilmektedir. Vize gerektiren ülke vatandaşları ise tek bir giriş için vize ve 30 gün kalmalarına izin verilir. Vizesiz giriş hakkı; Avrupa Birliği, NATO, Schengen Alanı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve diğer ana ortakların üye devletlerin vatandaşları için muhafaza edilmektedir. Vizesiz kalış uzantısı sıradan pasaport sahipleri için mümkün olmayacaktır. Vizesiz ülke listesi 26 Ağustos'ta onaylanmış ve 94 ülkeyi içermektedir.