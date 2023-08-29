“Kaza üzerinden linç kampanyası düzenleniyor”

Karabük'te geçen yıl iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda Salih ile Behiye Portakal çifti hayatını kaybetmişti. Kazadan dolayı eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

LİNÇ EDİLİYORUZ

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel, oğlu Ali Emre Gürel'in karıştığı trafik kazasının MOBESE görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Oğlunun karıştığı bir kaza üzerinden linç edildiklerini belirten Gürel, "Dostlar, geçen sene oğlumun karıştığı bir kaza üzerinden, birkaç gündür bazı basın yayın organlarında ve kişiler tarafından asılsız ve tek taraflı bilgi ve belgeler üzerinden algı oluşturma, yıpratma ve linç kampanyası düzenlenmektedir. Olayın doğrusunu bir de bizden dinleyin… Rabbim kimseye kaza bela yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaza ve yaşanan süreçle ilgili bilgileri Fuat Gürel'in avukatı Mehmet Emre Ünal paylaştı.

Ünal, "30/06/2022 günü saat 01:11 sıralarında meydana gelen elim trafik kazası sonucu, Karabük'ümüzün kıymetli emekli öğretmeni Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal vefat etmiş ve müvekkilim Ali Emre Gürel ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden Öğretmenimiz Salih Portakal ve Eşi Behiye Portakal'a Allahtan rahmet dilerken, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Meydana gelen trafik kazasının üstünden yaklaşık 1 yıl 2 ay geçmiş olmasına rağmen bazı basın yayın organları tarafından elim kazadan bahisle, dosya içeriğindeki bir kısım görüntü ve ifade tutanakları alınarak tek taraflı, asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ve algı oluşturmaya dönük iddialar ortaya atılması üzerine bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur" dedi.

BİR BUÇUK AY TUTUKLU KALDI

Kazadan dolayı Ali Emre Gürel'in bir buçuk ay tutuklu kaldığını belirten Ünal şöyle devam etti: "Müvekkilim Ali Emre Gürel yaşanan elim kaza sonucunda Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak bir buçuk ay tutuklu kalmıştır. Dava Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde tamamlanmış olup, Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf süreçleri devam etmektedir. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tarafların kusur tespiti için dosya muhteviyatının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından, tali yoldan ana yola girerken kendisine kırmızı fasılalı ışık yanan Salih Portakal'ı asli kusurlu, ana yolda seyreden ve kendisine sarı fasılalı ışık yanan Ali Emre Gürel'i ise tali kusurlu olarak belirlemiştir.

İDDİALAR ASILSIZDIR

Eski Karabük Valimiz müvekkilim Fuat Gürel'e karşı kişisel menfaatleri uğruna öfke besleyen ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan kişiler tarafından Karabük yerel basınına ve ulusal bazda yayın yapan kişi ve kuruluşlar nezdinde ortaya atılan İddialardan olan;

1-Olay gecesi müvekkilim Ali Emre Gürel'in alkollü veya uyarıcı madde etkisinde olduğu iddiaları asılsız olup, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay anında polis tarafından yapılan testlerde ve hastanede yapılan kan tahlilleri sonucu ile sabittir. Dosya kapsamında olaya ilişkin ifade veren görgü tanıkları aşamalardaki beyanlarında "Kaza sırasında müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin herhangi bir gözlemleri olmadığını davranışsal olarak veya alkole ilişkin herhangi bir koku durumu ile karşılaşmadıklarını" açıkça beyan etmişlerdir. Bu ifadeler dosya kapsamında sabittir. Kaldı ki yapılan yargılamanın aşamalarında yargılamanın karşı tarafının da bu yönde bir iddiası olmamıştır.



2-Kaza anını gösterir mobese kamera görüntüsünün saklandığı iddiası asılsız olup, kamuoyuna servis edilen mobese kamera görüntüsü kazanın hemen ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına alınmıştır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya hiçbir zaman gizlilik kararı alınmamıştır. Bahse konu kaza anını gösterir mobese kamera görüntüsü en başından itibaren dosyanın tarafları olan merhumların çocuklarında da mevcuttur. Aynı zamanda tarafların kusur tespitinde ve hız tespitinde bu görüntülerden de azami derecede yararlanılmıştır. Sonuç itibari ile kamuoyuna servis edilen mobese kamera görüntüsünün saklandığı iddiası asılsızdır.



3-Trafik Kazası sonrası müvekkilim Fuat Gürel'in aracının masraflarının rahmetlilerin çocuklarından icra yoluyla talep edilmesi; Karabük Eski Valisi Fuat Gürel'e ait araç kasko sigortalı olduğu için kaza sonucu sigorta şirketi aracı perte çıkararak bedelini müvekkilime ödemiştir. Aylar sonra ise sigorta şirketinin kusur nispetinde rahmetlilerin çocuklarından bir miktar bedel talep ettiklerini müvekkilim Fuat GÜREL öğrendiğinde rahmetlilerin çocuklarıyla görüşmek istemiş ancak karşılık bulamamıştır.



Müvekkilim Fuat Gürel'in kasko şirketi tarafından merhumların ailesine başlatılan icra takibinden haberi aylar sonra olmuştur. Bu sebeplerle, kamuoyuna, sanki müvekkilim Fuat Gürel tarafından icra takibi başlatılmış veya icra takibi başlatılmasına sebep olmuş görüntüsü vermeye çalışılan iddialar tamamen asılsızdır.

180 KM HIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

4- Yine müvekkilim Ali Emre Gürel'in elim kazada, hızının 150-180 KM/S olduğuna dair görgü tanığı ifadesi, görgü tanığının subjektif bir yorumu olup, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaza yerinde yapılan keşfe, merhum Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal'ın oğlu dosyanın tarafı Erdem Portakal ve avukatı da katılmıştır. Yapılan keşifte olay mahalli incelenmiş ve bahse konu mobese kamera görüntüsü esas alınmıştır. Vefat edenlerin aile avukatının "yapılan keşfe, bilirkişi beyanına bir diyeceğimiz yoktur" şeklinde beyanları mevcuttur. Buna göre müvekkilim Ali Emre Gürel'in görgü tanığı ifadesindeki gibi 150-180 KM/S hızının olmasının, keşif sonrası düzenlenen ve öncesinde alınan raporlara göre mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilim Ali Emre Gürel'in yaşanan elim kazada hızını gösterir birbirini denetler nitelikte birçok farklı merciden rapor alınmıştır.

CENAZESİNE KATILMIŞTIR

Müvekkilim Fuat Gürel trafik kazası sonrasında vefat eden merhumlar Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal'ın cenaze namazlarına katılmış ve yakınlarının evlerine taziye ziyaretinde bulunarak üzüntülerini bildirmiştir.



Bilindiği üzere trafik kazası herkesin her an başına gelebilecek bir durumdur. Yaşanan elim ve hiç kimse tarafından istenmeyen trafik kazası sonucunda Karabük'ümüzün kıymetli emekli öğretmeni merhum Salih Portakal ve eşi merhum Behiye Portakal'ın vefat etmesi Eski Karabük Valimiz müvekkilim Fuat Gürel ve ailesini de derinden üzmüştür.



Kaza anı ile ilgili tek taraflı elde edilen bilgi ve belgelerin çarptırılarak ve yalan bilgilerle birlikte yayınlanması, öncelikli olarak halkın Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine olan inancını sarsmaya, müvekkilim Fuat Gürel'in kişilik haklarını yıpratmaya ve vatandaşların devlete olan güvenini sarsmaya dönük eylemler olarak görmekteyiz.



Malumları olduğu üzere, kanun dışına çıkmış, tehditle, şantajla ve vatandaşları çeşitli vaatlerle kandırıp menfaat temin etmeye çalışanlarla ve daha birçok suçla mücadele etmek valilerin görevleri arasındadır. Bu kapsamda, müvekkilim Fuat Gürel'e karşı kin ve nefret duyguları içinde olan ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan şahıslar tarafından karalanmaya ve müvekkilimin başarılı bir kariyere sahip olması hasebiyle yıpratılmaya çalışıldığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine karşı güvensizlik oluşturmaya çalışıldığı aşikardır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Basın ahlak kurallarını hiçe sayan kişiler tarafından kasıtlı, yanlı ve çarpıtılarak servis edilen ve algı oluşturmaya dönük bu görüntü ve bazı belgeler, maalesef ülkemize mal olmuş bazı yazarlar ve ulusal bazda yayın yapan bir kısım yazılı ve görsel basın kuruluşları tarafından da tek taraflı, araştırılmadan, olayın diğer tarafının bilgisine başvurulmadan servis edilerek bu yalanlara ve çarpıtmalara alet olmuşlardır. Trafik Kazası sonrasında, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, bir partiye mensup milletvekilinin kendisini aradığını kaza ile ilgili Karabük Valisinin baskı yapıp yapmadığını sorduğunu ve kendisinin de bu yönde ne valinin ne de valilik çalışanlarının bırakın baskı yapmalarını, kendilerine ima dahi edilmediğini sosyal medya hesapları üzerinden ifade etmiştir.

Müvekkilim Karabük Eski Valisi Fuat Gürel, kazanın olduğu andan itibaren tarafsızlığını korumuş, dava bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Müvekkillerim Karabük eski Valisi Fuat GÜREL ve Ali Emre GÜREL'e yönelik doğruluğu teyit edilmeden tek taraflı isnatlarla asılsız haber yaparak kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır"