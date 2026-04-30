Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sumud Filosu saldırısına ilişkin yargılama süreci başladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesinin, uluslararası hukuk ve temel insani değerlerin hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"SÜREÇ BAŞLADI"

Bakan Gürlek," Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." dedi. Gürlek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na yönelik önceki saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma kapsamında iddianamenin hazırlandığını ve yargılama sürecinin başladığını ifade etti.

"ULUSAL VE ULUSLARARASI TÜM PLATFORMLARDA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEYİZ"

Bakan Gürlek sürecin, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesi olduğuna değinerek "Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz." ifadelerini bulandı. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde, vatandaşların hukukunun en güçlü haliyle koruyacağını belirten Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz." Dedi.