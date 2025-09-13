Gürsel Tekin’den ’Özgür Özel’ açıklaması: Biz abi kardeşiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Özgür Özel, bugün saat 14.30'da burada yapılacak olan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. Sabah saatlerinde ise Gürsel Tekin heyetiyle birlikte, eski İl Başkanlığı binasına geldi. Bir süre içeride kalan Tekin, ayrılmak için çıktığında araç içinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BİZ GENEL BAŞKANLA ABİ KARDEŞİZ'

Gürsel Tekin, "Bugün genel başkanımızın burada MYK toplantısı olacak. Biz de burada düzeni sağlamak için geldik. Arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Şimdi başka bir görüşmemiz var oraya gidiyoruz" dedi. Tekin, 'Tekrar gelecek misiniz ve bir karşılaşma olur mu sorularına ise, "Tabii ki geleceğiz. Bizim partimizin genel başkanımızla karşılaşmamız ne demek, her zaman karşılaşırız" cevabını verdi. Özgür Özel ile uzun süredir bir araya gelmediklerinin sorulması üzerine, "Geliriz, olabilir. Bugün belki sıcak günler ama biz genel başkanla abi kardeşiz" ifadelerini kullandı.

Tekin ve heyeti daha sonra binadan ayrıldı.