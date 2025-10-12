Gürültü cinayetine müebbet talebi! Komşusunu öldürüp kovanları topladı: “Seni öldürüp otoparka gömerim”

Bu kapsamda Engin'in bir süre önce komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikâyet edildiği, hatta site yöneticisi Mehmet Nurettin O. ve kardeşi S.O. ile tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli site yöneticisinin evinde ise kan bulaşmış ayakkabılara ve kardeşi S.O.'ya ait ruhsatlı 2 tabanca ile 1 av tüfeğine ulaşıldı. Otoparktaki kameraların da 1 yıl önce site yöneticisi tarafından söktürüldüğünü belirledi.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI ÇÖZDÜ

Otoparkın girişini gören kameralar incelendiğinde Engin'in alana girişi sonra sadece Mehmet Nurettin O.'nun geldiği görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelinin Bora Engin'i daha önce Whatsapp grubunda gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıp gruptan attığı, şüphelinin Engin'e 'Seni öldürüp otoparka gömerim' dediği de ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP KOVANLARI TOPLAMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet Nurettin O., Bora Engin ile aralarında tartışma yaşandığını, bunun üzerine 2-3 el ateş ederek öldürdüğünü, kaçmadan önce otoparktaki kovanları tek tek topladığını anlattı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Başsavcılığın cinayete ilişkin olarak yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede Mehmet Nurettin O.'nun, 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından müebbet ve 4 yıla kadar hapsi istendi. Fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.