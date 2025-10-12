Haberler Yaşam Haberleri Gürültü cinayetine müebbet talebi! Komşusunu öldürüp kovanları topladı: “Seni öldürüp otoparka gömerim”
Giriş Tarihi: 12.10.2025 11:50

Gürültü cinayetine müebbet talebi! Komşusunu öldürüp kovanları topladı: “Seni öldürüp otoparka gömerim”

İstanbul Büyükçekmece’de yaşanan ve 2024’ün son cinayeti olarak geçen olayda, 24 Aralık günü 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Bora Engin'in cesedi apartmana ait otoparkta bulundu. Bora Engin'in silahla öldürüldüğü tespit edilmiş ve emniyet ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatmıştı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Gürültü cinayetine müebbet talebi! Komşusunu öldürüp kovanları topladı: Seni öldürüp otoparka gömerim

Bu kapsamda Engin'in bir süre önce komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikâyet edildiği, hatta site yöneticisi Mehmet Nurettin O. ve kardeşi S.O. ile tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli site yöneticisinin evinde ise kan bulaşmış ayakkabılara ve kardeşi S.O.'ya ait ruhsatlı 2 tabanca ile 1 av tüfeğine ulaşıldı. Otoparktaki kameraların da 1 yıl önce site yöneticisi tarafından söktürüldüğünü belirledi.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI ÇÖZDÜ

Otoparkın girişini gören kameralar incelendiğinde Engin'in alana girişi sonra sadece Mehmet Nurettin O.'nun geldiği görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelinin Bora Engin'i daha önce Whatsapp grubunda gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıp gruptan attığı, şüphelinin Engin'e 'Seni öldürüp otoparka gömerim' dediği de ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP KOVANLARI TOPLAMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet Nurettin O., Bora Engin ile aralarında tartışma yaşandığını, bunun üzerine 2-3 el ateş ederek öldürdüğünü, kaçmadan önce otoparktaki kovanları tek tek topladığını anlattı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Başsavcılığın cinayete ilişkin olarak yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede Mehmet Nurettin O.'nun, 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından müebbet ve 4 yıla kadar hapsi istendi. Fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gürültü cinayetine müebbet talebi! Komşusunu öldürüp kovanları topladı: “Seni öldürüp otoparka gömerim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz