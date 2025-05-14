Gürültü kavgası faciaya yol açtı! Ses yapan komşularına kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih'te 6 Eylül 2023 günü gelen gürültü kavgası kanlı bitti. İddiaya göre Korkut A., gece 02:00 sularında dışarıdan gelen gürültüye uyandı. Pencereden dışarı baktığında apartmanın karşısında bulunan dükkandan müzik ve küfür sesleri geldiğini iddia eden Korkut A., defalarca uyararak sessiz olmalarını istemişti.

UYUTMADINIZ KAVGASI

Ancak iddiaya göre karşı taraf sabah 05:00'e kadar küfürlü konuşmalarına ve yüksek sesli müzik dinlemeye devam ediyordu. Saat 12:00 sıralarında bu sefer oyun oynayan çocukların bağırış seslerine uyanan Korkut A., çılgına döndü. Karşı dükkanda kalabalık görünce "Dünden beri uyutmadınız" diye tepki göstererek aşağıya indi.

DÜKKANI BASIP DEHŞET SAÇTI

Korkut A., dükkandaki Gökay E.'nin yanına giderek "Burada ses yapmayın, azdan az çoktan çok gider, vururum hepinizi şeklinde tehdit savurdu. İkili arasında itişme yaşandı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Korkut A., "Bekle. Burada seni vuracağım, silahımı alıp geliyorum" diyerek ikametine gitti. Tabanca ile dükkana geri dönen saldırgan komşu, Gökay E.'yi hedef aldı. Dükkanda bulunan Yasin T., saldırganı ateş etmemesi için ikna etmeye çalıştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Korkut A., Yasin'i iterek Gökay E.'ye ateş etti. Ardından kendisine engel olmaya çalışan Yasin T.'nin ayaklarını hedef aldı ancak silahı tutukluluk yaptı. Olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan saldırgan Korkut A., silahı sokağın köşesinde yerden aldığını, karşı tarafın kendisine küfür ettiğini ileri sürerek suçlamaları reddetse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORGANI HASAR ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonu hazırlanan iddianamede Gökay E. ve Yasin T. müşteki, Korkut A. ise sanık olarak yer aldı. Gökay E.'nin alınan doktor raporunda yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokabileceği ve organlarından birinin işlevinin zayıfladığı yer aldı.

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede sanık Korkut A.'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 21 yıla kadar hapsi istendi. Korkut A.'nın yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.