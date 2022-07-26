Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo Henrique yaşı, hayatı ve futbol kariyeri

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. 2012-2019 tarihleri arasında Santos forması giydi. 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.

Stoper mevkisinde forma giyen 1,96 boyundaki Gustavo Henrique, sağ ayağına hakimdir.