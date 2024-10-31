Gut Hastalığına Hangi Bölüm Bakar? Gut Hastalığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Çoğunlukla ürik asit seviyesinin yüksekliği ile ilişkisi bulunan gut hastalığı acılı ve yüksek şiddetli eklem ağrıları ile eklemlerde kızarıklık ve şişlik şeklinde belirtilere sahiptir. Dolayısıyla bir eklem rahatsızlığı olduğunu tespit edilen ve tedavisi de bulunan gut hastalığı için hangi doktora gidilir ve gut hastalığına hangi bölüm bakar doğru tedavi sürecinin başlatılması açısından önemlidir.

Gut Hastalığına Hangi Bölüm Bakar?

Gut hastalığı, romatoloji bölümü tarafından teşhis ve tedavi edilir. Romatoloji kas ve iskelet sistemi hastalıkları, özellikle eklem iltihapları ile ilgilenen bir tıbbi daldır. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için ürik asit seviyelerinin düzenli takip edilmesi ve gerekirse yaşam tarzı değişiklikleri yapılması gerekebilir. Yani eklem hastalıklarına yönelik uzmanlaşmış doktorlar olan romatologlar tarafından yürütülen gut hastalığının tedavisi ağrıyı hafifletmek ve ürik asit seviyesini düşürmek için ilaç ile yapılır. Gut hastalığının yanı sıra romatoid artrit, lupus, ankilozan spondilit gibi diğer iltihaplı romatizmal hastalıkların da teşhis ve tedavisini yapan romatologlar ayrıca hastalara diyet önerilerinde bulunarak hastalığın tekrarlama riskini azaltmaya çalışırlar.

Gut Hastalığı Nedir ve Neden Oluşur?

Gut vücutta yüksek düzeyde ürik asit birikmesi sonucu ortaya çıkan bir eklem hastalığıdır. Normalde böbrekler aracılığıyla atılan ürik asit, yüksek seviyelere ulaştığında kristaller halinde birikerek eklemlerde iltihaplanmaya yol açar. Rahatsızlık genellikle ayak başparmağı gibi tek bir eklemde başlar, ancak zamanla diğer eklemleri de etkileyebilir. Gut hastalığının nedenleri arasında genetik yatkınlık, aşırı alkol tüketimi, yüksek purin içeren gıdaların (örneğin kırmızı et ve deniz ürünleri gibi) fazla tüketimi ve böbrek yetmezliği gibi faktörler yer alır.

Gut hastalığına yakalanma riski erkeklerde daha yüksekken, kadınlarda menopoz sonrasında artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Aile öyküsünde gut olan bireylerin de bu hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir.

Gut Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Gut hastalığının belirtileri aniden ve genellikle geceleri ortaya çıkar. Hastalığın en belirgin özelliği, etkilenen eklemde ani ve şiddetli ağrı hissidir. Eklemde kızarıklık, şişlik, sıcaklık artışı ve hassasiyet gibi belirtiler de görülür. Bu ağrılar genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçebilir. Ancak tedavi edilmezse tekrar edebilir ve farklı eklemleri etkileyebilir.

Gut Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gut hastalığının tedavisi, ağrı ve iltihaplanmayı azaltmaya yönelik ilaçlarla başlar. Nonsteroid anti – inflamatuar ilaçlar (NSAID), kortikosteroidler ve kolşisin gibi ilaçlar, gut ağrısını hafifletmek için kullanılır. Tedavinin devamında, ürik asit seviyesini düşürmek için allopurinol veya febuksostat gibi ilaçlar reçete edilebilir. Bunun yanı sıra, ürik asit düzeyini artıran besinlerden kaçınılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması ve düzenli egzersiz yapılması da gut hastalığının yönetiminde önemlidir.