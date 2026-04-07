Güvenilir habercilik 106 yaşında

Anadolu Ajansı "güvenilir haber" misyonunu 106 yıldır sürdürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübesiyle uluslararası marka kimliği kazanarak güvenilir haberin kaynağı olma misyonunu devam ettiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı sırasında milli birliği zedeleyebilecek kışkırtmalara karşı halkı bilgilendirmek ve ulusal mücadeleyi bağımsızlıkla taçlandıracak kararları duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA), 106. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Kutlamalar kapsamında yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret ederken, STK'lardan, siyasilerden, sanat ve spor camiasından kutlama mesajları yayınlandı. Kırklarelili çiftçi sevincini tarlasına pullukla "Anadolu Ajansı 106 Yaşında" yazarak paylaştı. Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçları, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bafra ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı'nda su altında pankart açtı