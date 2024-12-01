Güvenli sürüş için 2 yılda bir sağlık kontrolü önerisi

Dönem dönem yaşanan trafik kazalarında sürücülerin yaşlarının oldukça büyük olması "Ehliyette yaş sınırlaması olmalı mı?" sorusunu akla getiriyor. Geçtiğimiz hafta Muğla'da meydana gelen yaralanmalı kazada sürücünün 74 yaşında olması üzerine SABAH aynı soruyu uzmanına yöneltti. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği (KTYG) Başkanı ve Yeminli Adli Trafik Bilirkişisi İhsan Memiş, Karayolu Trafik Kanunu mevzuatında sürücülerin ticari araçta 69 yaş, otobüste 66 yaş sınırlaması olduğunu belirterek; otomobil sürücülerinde ise bir yaş sınır olmadığını hatırlattı. Memiş, "Otomobil sürücüleri için yaş sınırlaması olmalı.Sağlık kontrolünde ise 'Aklı melekesi, refleksleri ve 5 duyu organı' kontrol edilmeli. Ehliyet yaş sınırı 80 olmalı ve sağlık kontrolü yapılmalı. 10 yılda bir ehliyet yenileniyor, sağlık kontrolü yapılıyor. En azından 65 yaş üstü sürücülerin 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçmeli." dedi.● Almanya ve Fransa'da B tipi otomobil ehliyetinin süresi 15 yıl. Bu yılı doldurmadan herhangi bir sağlık raporu istenmiyor ve ehliyette üst yaş sınırı yok. ● Hollanda'da ehliyet süresi 10 yıl. 75 yaş ve üzeri için ehliyet yenileme süresi 5 yıl. Sağlık raporu isteniyor.● İsviçre'de 70 yaş ve üzeri sürücüler genel sağlık kontrolünden geçiriliyor.● İspanya'da 65 yaş ve üzeri sürücülerin 5 yılda tıbbi muayeneden geçiyor ve ehliyeti yeniliyor.● Danimarka'da 75 yaşından itibaren ehliyeti yenilemek için sağlık raporu gerekli. 80 yaşında yeniden ehliyete başvurmak gerekebiliyor.