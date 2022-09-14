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Giriş Tarihi: 14.9.2022 22:07 Son Güncelleme: 14.9.2022 22:11

Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürüldü: Acı haberi Bakan Koca verdi!

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısı sonucu boynundan ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan hayatını kaybetti.

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürüldü: Acı haberi Bakan Koca verdi!

Hasta yakınlarını acilde bağırmaları üzerine uyardığı belirtilen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, hasta yakını Çetin K. tarafından boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Esenyurt Devlet Hastanesinde kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti | Video

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." İfadelerini kulandı

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Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürüldü: Acı haberi Bakan Koca verdi!
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