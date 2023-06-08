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Giriş Tarihi: 8.6.2023 10:52 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:58

Güvenlik görevlisinin katili tutuklandı

Adana’da güvenlik görevlisi Gökhan Şahin’i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı Cihad A. ve olaya karışan Erhan Ü. yakalandı. Şüpheli Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Güvenlik görevlisinin katili tutuklandı

Adana'da bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in katil zanlısı Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. tutuklandı. Şüpheli Cihad A.'nın, eşi Z.A.'ya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Şahin ile tartışıp, öldürdüğü iddia edildi.

5 KEZ BIÇAKLANDI

Olay, 6 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Kutul Amare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), yanına gelen Cihad A. (34) ile onun kayınbiraderi Erhan Ü. (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Ü., Şahin'i tekme ve yumruklarla darp etti. Cihad A. ise kaçmaya çalışan Şahin'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahin, sırtına aldığı 5 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybetti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİ İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimlikleri tespit etti. Şüpheliler, olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Şüpheli Cihad A.'nın, eşi Z.A.'ya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Şahin ile tartışıp, öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cihad A., tutuklandı kayınbiraderi Erhan Ü. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Güvenlik görevlisinin katili tutuklandı
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