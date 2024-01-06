Haberler Yaşam Haberleri Güvenlik kulübesi ile TIR arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.1.2024 18:33 Son Güncelleme: 6.1.2024 18:37

Güvenlik kulübesi ile TIR arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta TIR şoförü iş yerinden çıktığı sırada güvenlik kulübesinin yanında duran görevliyi fark etmedi. Güvenlik kulübesiyle TIR'ın arasına sıkışan güvenlik görevlisi Ali Tangan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Güvenlik kulübesi ile TIR arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde taşımacılık hizmetleri sağlayan bir iş yerinde meydana geldi. Ali D., TIR'la iş yerinden çıkmak için manevra yaptığı sırada, kulübenin yan tarafında bulunan güvenlik personeli Ali Tangan'ı görmedi. Ali Tangan, güvenlik kulübesi ve TIR arasında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tangan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç organlarının hasar gördüğü ve iç kanamasının olduğu öğrenilen Tangan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken hastanede yapılan incelemelerin ardından Tangan'ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.

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Güvenlik kulübesi ile TIR arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
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