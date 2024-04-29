Güvercin Eti Yenir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Güvercin Eti Helal Mi, Haram Mı?

İslam'a göre sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek ve hindi gibi hayvanların yenmesinde bir sakınca yoktur. Bazı dini kaynaklar, yırtıcı kuşların haram olduğu konusunda hemfikirdir. A'râf Sûresi 157. âyette, "... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar." şeklinde destekleyici bir ifade bulunur. Bunun için güvercin eti yenir mi ve Diyanet açıklamasına göre güvercin eti helal mi haram mı mutlaka bilgi edinilmelidir.

Güvercin Eti Yenir Mi?

Güvercin eti, dünyada pek yaygın olmasa da bazı kültürlerde yenilen bir besindir. Özellikle, Orta Doğu, Asya ve Uzak Doğu'da tüketilen bir et türüdür. Çin, Lübnan, Suriye ve bazı Arap ülkelerinin mutfaklarında güvercine rastlamak mümkündür. İslam dininde yenilmesi helal olan hayvanlar açıkça belirtilmiştir. Yenilmesi haram olmayan kuşlar arasında ise güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl bulunur. Bunlardan bir kısmının helalliği, Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiş ve İslam alimleri tarafından da onaylanmıştır.

Mâide Sûresi 3. ve 5. âyetlerde, "Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı." şeklinde açıkça bildirilmiştir.

Güvercin Eti Sağlıklı mı?

Yırtıcı hayvanlar sınıfına giren, avlanan, alt ve üst çenesinde dört tane sivri ve uzun dişi olan hayvanların yenmesi haramdır. Yırtıcı kuşlar da bu grupta yer aldığından dolayı yasaklı hayvanlar olarak sınıflandırılır. Etleri zararlı olduğu ve sağlığı bozabileceği için İslam dini bunlardan uzak durmayı emretmiştir. Güvercin eti ise protein ve vitaminler bakımından zengindir. Diğer etlere kıyasla biraz daha az yağlıdır. Ancak bu eti tüketmek, sağlık açısından bazı riskler oluşturabilir. Avlanma ve yetiştirme koşulları nedeniyle güvercinde mikroplar veya birtakım hastalıklar olabilir. Bundan dolayı, tüketmeden önce güvenilirliği ispat edilmiş bir yerden almaya ve iyi pişirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.