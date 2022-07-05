Güvercin Hırsızları filmi konusu ve oyuncuları: Güvercin Hırsızları filmi nerede çekildi?

Güvercin Hırsızları filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu gece saat 01.55'te TRT 1 ekranlarında yayında olacak Güvercin Hırsızları konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmeninin ilk uzun metraj filmi olan yapım izleyici ile buluşuyor. Peki, Güvercin Hırsızları nerede çekildi? İşte detaylar…
GÜVERCİN HIRSIZLARI FİLMİ KONUSU
Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan genç bir delikanlının hikayesini anlatıyor. Mahmut, yaşlı babası ile birlikte Yozgat'ın bir ilçesinde yaşayan genç bir delikanlıdır. Büyük şehirlerin gürültüsünden, kaosundan yoksun olan ilçede herkesin tek uğraşı güvercinlerdir. İlçe sakinleri zamanlarının çocuğunu güvercinleri ile ilgilenip, onları beslemekle geçirir.
Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Güvercinleri çok seven ve geceleri arkadaşları ile birlikte güzel bulduğu güvercinleri çalan Mahmut'un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercininin kaçması Mahmut'un hayatını hiç beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısına yuva yapmış olarak bulur. Bu sayede evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar.
GÜVERCİN HIRSIZLARI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Güvercin Hırsızları filminin çekimleri Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çekilmiştir.