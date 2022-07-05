Güvercin Hırsızları filmi konusu ve oyuncuları: Güvercin Hırsızları filmi nerede çekildi?

Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Güvercinleri çok seven ve geceleri arkadaşları ile birlikte güzel bulduğu güvercinleri çalan Mahmut'un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercininin kaçması Mahmut'un hayatını hiç beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısına yuva yapmış olarak bulur. Bu sayede evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar.

GÜVERCİN HIRSIZLARI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Güvercin Hırsızları filminin çekimleri Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çekilmiştir.