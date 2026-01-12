Haberler Yaşam Haberleri Güvercin Oteli’nde yangın: 2,5 Milyon değerindeki güvercinler yangında telef oldu
Giriş Tarihi: 12.01.2026 13:53

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Güvercin Oteli’nde çıkan yangında 4 kümes küle döndü. Kümeslerde kalan ve değeri 2,5 milyon lira olan 150 güvercin telef oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde bulunan3 katlı binanın çatı katında, 'Güvercin Oteli' olarak da adlandırılan kuşların bakıldığı bölümde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, içeride bulunan yaklaşık 150 güvercin öldü. Katta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını fark edip itfaiyeye haber veren Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, "Mahallemde bulunan kuş otelinde yangın çıktı. 150'ye yakın kuş öldü" ifadelerini kullandı. Telef olan kuşların değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

