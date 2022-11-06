Güzel Günler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ve oyuncu kadrosu

KIYMET (BİNNUR KAYA)

Mihran'ın teyzesi. Hayatta yaşadığı tüm zorluklara rağmen neşeli, iyi niyetli, ortayı bulan, 'ağzımızın tadı kaçmasın' ekolünden, şikayet etmeyen, dünyevi kız kardeş. Üç çocuk annesi Kıymet. Kocasını erken yaşta kaybetmesine rağmen bir daha evliliği düşünmemiş. Kocasından kalan menemenci dükkanının başına geçip kolları sıvamış ve ailesine kol kanat germiş. Azimlidir Kıymet. Hırslıdır. Aklına koyduğunu yapar. En büyük hayali çocuklarının kendi ayakları üstünde durduğunu görmektir. Onları cesaretlendirmekten geri kalmaz. Peki ya aşk? Kocasını kaybettikten sonra aşk sadece okuduğu romanlardaki hikayeler olmuş. Kadın olduğunun farkındadır. Onca koşturmaya yorgunluğa rağmen kendini ihmal etmez. Üstüne başına özen gösterir. Bazen o kalabalık evde yapayalnız olduğunu fark eder. Kim bilir, belki de şehre bir rakip menemenci gelir Kıymet'in kalbi yeniden atmaya başlar.