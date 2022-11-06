Güzel Günler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Güzel Günler, 6 Kasım Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri buluşturan dizi, Van'dan İstanbul'a uzanan sıcak bir hikayeyi anlatacak. Dizi yayınlanan sıcak ve neşeli tanıtımlarıyla seyircinin ilgisini çekmişti. Peki, Güzel Günler konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler hakkında tüm merak edilenler…
GÜZEL GÜNLER DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Show TV ekranlarında yayınlanan ve Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri buluşturan Güzel Günler dizisi, 6 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.
GÜZEL GÜNLER 1. BÖLÜM KONUSU
Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.
Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır.
Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan (Olgun Toker) ve Altan'a (Zeynep Çamcı) ulaşır.
Bu sırada Mihran'ın annesi Saliha (Seray Gözler), teyzesi Kıymet (Binnur Kaya), teyze kızı Füsun (Ecem Toker) büyük bir heyecanla Mihran'ın nişanı için son hazırlıkları tamamlamaktadır. Selma'nın geldiği öğrenilince kıyamet kopar. Nişan gecesi herkesi hem üzecek, hem şaşırtacak, hem de güldürecek olaylar beklemektedir.
GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU
Senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı TMC film imzalı Güzel Günler dizisi, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getiriyor.
Birbirinden yetenekli isimlerin buluştuğu dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle;
Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.
KIYMET (BİNNUR KAYA)
Mihran'ın teyzesi. Hayatta yaşadığı tüm zorluklara rağmen neşeli, iyi niyetli, ortayı bulan, 'ağzımızın tadı kaçmasın' ekolünden, şikayet etmeyen, dünyevi kız kardeş. Üç çocuk annesi Kıymet. Kocasını erken yaşta kaybetmesine rağmen bir daha evliliği düşünmemiş. Kocasından kalan menemenci dükkanının başına geçip kolları sıvamış ve ailesine kol kanat germiş. Azimlidir Kıymet. Hırslıdır. Aklına koyduğunu yapar. En büyük hayali çocuklarının kendi ayakları üstünde durduğunu görmektir. Onları cesaretlendirmekten geri kalmaz. Peki ya aşk? Kocasını kaybettikten sonra aşk sadece okuduğu romanlardaki hikayeler olmuş. Kadın olduğunun farkındadır. Onca koşturmaya yorgunluğa rağmen kendini ihmal etmez. Üstüne başına özen gösterir. Bazen o kalabalık evde yapayalnız olduğunu fark eder. Kim bilir, belki de şehre bir rakip menemenci gelir Kıymet'in kalbi yeniden atmaya başlar.
FÜSUN (ECEM ERKEK)
Mihran'ın kuzeni, Atakan ve Ayşim'in ablası Kıymet'in kızı. Evlilik arifesinde damat çekip gidince aklı yerinden oynamış. O gün bugün dilinin kemiği yok. Füsun evdeki her şeyi bilir, en önce o haberdar olur. Cin gibidir. Lafı gediğine koymaktan korkmaz. Odası genç kız odası tarzındadır. Kalpli yastığı, pelüş ayısı, duvarda simli tebrik kartları, artist fotoğrafları var. Ailede kimsenin söyleyemediği şeyi söyler. Bazen kriz çıkartır, bazen de çözer.
SELMA (LEYLA TANLAR)
Vanlı. Yirmilerinin sonunda bir genç kız. Çocukluktan kalma bir peri masalının baş kahramanı Selma. Hayatı yıllar önce çıkan bir yangınla alt üst olmuş. Yine de gamlı değil Selma. İyimser, komik, iflah olmaz bir hayalperest. İşleri yoluna koyma ümidiyle kardeşinin elinden tutup geldiği İstanbul'da arabasında yatar, sığınma evlerine gider, aş evlerinde karın doyurur. Her şeyin iyice sarpa sardığı anlarda bile inancını kaybetmez. Hayat da boş çıkarmaz Selma'nın ümidini. Atakan'ın kahvecisinde işe girmesine, değişmesine, Külkedisi misali güzelleşmesine yardım eder. Kahvecideki müdavimlerden, Atakan'ın annesi ve teyzesine, boksör Altan'a uzanan koca bir ailesi olur.
ALTAN (ZEYNEP ÇAMCI)
Atakan'ın üçüncü nesil kahvecisinde garson. Sürekli eşofman giyip, kapüşonu başına çektiği için kadın mı erkek mi uzaktan pek belli olmaz.. Akşamları kahveciden çıkıp Kağıthane'deki bir spor salonunda boks yapar. En büyük hayali kızlar için boks okulu açmak. O yüzden çılgınca para biriktirir.İçinde tuttuğu, kimselerle paylaşmadığı bir derdi var Altan'ın. Urfa'da çocuklukta annesinin burnunu kıran babasının hikayesi. Sekiz yaşında annesini koruyamayan Altan, büyüyünce sevdiği herkesi koruyabilmek için azmeder. Beyoğlu'nun en candan kızı, konu aşk olunca tutulur. Patronu Atakan'a platonik aşıktır.
ATAKAN (OLGUN TOKER)
Mihran'ın kuzeni. Neşeli, kalender, sokağa yakın. Mihran ne kadar planlıysa Atakan o kadar kaderci. Komik, rahat, eğlenceli. Hep Mihran'la kıyaslanmış. O da Mihran ne değilse o olmayı seçmiş. Güzel, stilli bir üçüncü nesil kahveci açmış Beyoğlu'nda. Hesap kitap sevmediği için sürekli içerde. Ama Atakan pes etmez, her daim bir yol bulur. Bu yollardan biri ona platonik aşık Altan'la ikisini birbirine bağlar.