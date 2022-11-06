Güzel Günler nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Güzel Günler uyarlama mı, gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Show TV ekranlarında Binnur Kayalı Güzel Günler dizisi başlıyor. Aile komedisi olan yapım, birçok insanı ekranları başına kilitleyecek. Muhakkak ki diziyi izleyenler, "Güzel Günler nerede çekiliyor, hangi ilde?" sorusuna yanıt arıyor. Kırmızı Oda sonrası Binnur Kaya, böylece ekranlara geri dönüyor. Peki, Güzel Günler uyarlama mı, hangi kitaptan? Güzel Günler gerçek hikaye mi? İşte detaylar…
GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Güzel Günler ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar saat 20.00'de Show TV'de.
Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Dizinin senaryosunu Selin Tunç yazdı.
GÜZEL GÜNLER GERÇEK HİKAYE Mİ?
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GÜZEL GÜNLER İLK BÖLÜMDE NE OLACAK?
Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.
Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır.
Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan (Olgun Toker) ve Altan'a (Zeynep Çamcı) ulaşır.
Bu sırada Mihran'ın annesi Saliha (Seray Gözler), teyzesi Kıymet (Binnur Kaya), teyze kızı Füsun (Ecem Toker) büyük bir heyecanla Mihran'ın nişanı için son hazırlıkları tamamlamaktadır. Selma'nın geldiği öğrenilince kıyamet kopar. Nişan gecesi herkesi hem üzecek, hem şaşırtacak, hem de güldürecek olaylar beklemektedir.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma ile Mihran'ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ekranlara taşınıyor.