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Giriş Tarihi: 6.11.2022 15:11

Güzel Günler nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Güzel Günler uyarlama mı, gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Güzel Günler Show TV ekranlarında, bundan sonra her Pazar günü yayımlanacak. Binnur Kaya’nın başrolde olduğu yapım, şu an ekranlarda az görülen aile komedisi kategorisinde olacak. dizinin fragmanını izleyenler, “Güzel Günler nerede çekiliyor, hangi ilde?” sorusuna yanıt arıyor. Senaryosunu Selin Tunç’un yazdığı dizi, bir süre Show TV ekranlarını süsleyecek. Peki, Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte detaylar…

Güzel Günler nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Güzel Günler uyarlama mı, gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Show TV ekranlarında Binnur Kayalı Güzel Günler dizisi başlıyor. Aile komedisi olan yapım, birçok insanı ekranları başına kilitleyecek. Muhakkak ki diziyi izleyenler, "Güzel Günler nerede çekiliyor, hangi ilde?" sorusuna yanıt arıyor. Kırmızı Oda sonrası Binnur Kaya, böylece ekranlara geri dönüyor. Peki, Güzel Günler uyarlama mı, hangi kitaptan? Güzel Günler gerçek hikaye mi? İşte detaylar…

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güzel Günler ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar saat 20.00'de Show TV'de.

Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Dizinin senaryosunu Selin Tunç yazdı.

GÜZEL GÜNLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tanıtım videolarında gördüğümüz üzere dizi Van'da çekiliyor. Van Gölü kenarındaki Akdamar Kilisesi, izleyicilere harika manzaralar sunuyor.

Dizinin diğer çekildiği ilse İstanbul'dur.

GÜZEL GÜNLER GERÇEK HİKAYE Mİ?

Bu konu hakkında herhangi bir detay açıklanmış değil.

GÜZEL GÜNLER İLK BÖLÜMDE NE OLACAK?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.

Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır.

Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan (Olgun Toker) ve Altan'a (Zeynep Çamcı) ulaşır.

Bu sırada Mihran'ın annesi Saliha (Seray Gözler), teyzesi Kıymet (Binnur Kaya), teyze kızı Füsun (Ecem Toker) büyük bir heyecanla Mihran'ın nişanı için son hazırlıkları tamamlamaktadır. Selma'nın geldiği öğrenilince kıyamet kopar. Nişan gecesi herkesi hem üzecek, hem şaşırtacak, hem de güldürecek olaylar beklemektedir.

GÜZEL GÜNLER KONUSU

Selma ile Mihran'ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ekranlara taşınıyor.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler

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