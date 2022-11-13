Güzel Günler oyuncuları ve konusu: Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor?

Güzel Günler oyuncuları ve konusu dizinin ilk bölümünden itibaren gündemde. Show TV ekranlarında başlayan yeni yapım haftanın her Pazar günü ekranlara gelecek. Sıcak bir aile hikayesine odaklanan Güzel Günler konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Peki, Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? İşte, yanıtlar…
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçer Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.
GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU
Senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı Güzel Günler dizisi, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getiriyor.
Birbirinden yetenekli isimlerin buluştuğu dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle;
Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.
GÜZEL GÜNLER NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin bir bölümü için Van ili kullanıldı. Van Gölü kenarındaki Akdamar Kilisesi, izleyicilere harika manzaralar sunuyor.
Dizinin diğer çekildiği ilse İstanbul.
GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM ÖZETİ
Selma'nın Mihran'ın nişanında ortaya çıkması ailenin üzerinde şok etkisi yaratır. Mihran, Selma ile ikisine miras kalan konağı satmaya karar verir.
Bu sırada Selma'nın kolyesini teyzesinin çantasında bulan Füsun, Saliha'nın sırrını ortaya çıkarmak isterken akla hayale gelmeyecek yöntemlere başvurur. Bir yandan ailesinin tüm dertlerine koşturan Kıymet, diğer yandan karşısına açılan 'Öz Menemenci Hakim'le uğraşmak zorunda kalır.