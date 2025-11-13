Güzelliğin ardında, ağır metaller ve kimyasal tehlikeler yatıyor!

Yatağan ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kapubağ Mahallesi sınırlarında bulunan gölet, yıllardır Yatağan Termik Santrali'nde elektrik üretimi için kullanılan kömürlerin kül atıkları bu bölgeye dökülmesiyle şuanki haline geldi. Zamanla yağmur sularının kül yığınlarıyla birleşmesiyle bugünkü "Mavi Göl" görüntüsü ortaya çıktı.

Göletin suyu, güneşin geliş açısına göre mavi, turkuvaz ve yeşilimsi tonlara bürünüyor. Bu renk cümbüşü, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçülerini cezbediyor. Ancak uzmanlara göre bu renklerin kaynağı, doğa harikasından çok kimyasal tepkimeler. Uzmanlar, gölet suyunda ağır metaller ve zehirli bileşikler bulunduğunu belirtiyor. Suyla temas etmek, yüzmek ya da suyu içmek ciddi sağlık riski taşıyor. Bu nedenle gölet çevresi tel örgülerle çevrilmiş, çeşitli noktalara da "Gölete yaklaşma / Göle girme" uyarı tabelaları yerleştirildi.

Henüz turizme açılmamış olan Kül Dağı Göleti, bazı çevrelerde "gizli cennet" olarak anılsa da bu tanım çevresel gerçeklerle çelişiyor. Bölge halkı göletin dikkat çekici güzelliğini sahiplenirken, uzmanlar bu ilginin çevre bilinciyle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.