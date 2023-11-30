Güzellik İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Filozoflardan Güzellikle İlgili Sözler ve Alıntılar

Bireyler, sevdiği insanları ya da sevdiği manzaraları tasvir etmek ve kendisinde bıraktığı izi diğerlerine aktarmak için "güzellik" sözcüğünü çok kez kullanır. Kişinin gözlerini, gülümsemesini, yüzünü, ellerini anlatmak ya da bir manzaranın denizini, ağaçlarını, yeşilliği aktarmak; "güzel" sözcüğü ile uygun bir şekilde ifade edilebilir. Güzellik kelimesi aynı zamanda pek çok romana, şiire, şarkıya ve tiyatroya konu olmuş bir sözcüktür. Güzellik ile ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden, filozoflardan güzellikle ilgili sözler ve alıntılar edebi eserlerde çok kez kaleme alınmıştır.

Güzellik İle İlgili Sözler



Güzellik her ne kadar kişiden kişiye değişen bir durum olsa da, herkes tarafından olumlu bir anlam ifade etmek için kullanılır. Güzellik, pozitif bir durumunda kişide bıraktığı izi aktarmak için sıkça kullanılan bir sözcüktür. Güzellik hakkında yazılmış sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Güzelliğin, her şeyi gölgede bırakmış yine. İlahi bir ışık oyunu gibisin...

Ne güzel şiir dedi kadın. O senin güzelliğin dedi adam; Sen vardın içimde, Sadece ben içimi döktüm...

Güzellik, eğer beraberinde erdem taşımıyorsa, kokusu olmayan bir çiçeğe benzer.

Güzellik, değerli bir insanın erdemini ortaya çıkarır, kusurunu gizler.

Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir.

Yazarlardan ve Şairlerden Güzellik İle İlgili Sözler



Pek çok anlamda kullanılan güzellik sözcüğü; kişi güzelliği, dünya güzelliği, doğa güzelliği ve daha birçok durumu tasvir etmek için kullanılır. Edebiyatta da sıkça kullanılan bu sözcük, şairler ve yazarlardan da oldukça ilgi görmüştür. Geçmişten günümüze yazarlardan ve şairlerden güzellik ile ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Güzellik, dehanın bir başka biçimidir. Dehadan daha da yücedir, çünkü açıklamayı gerektirmez. - Oscar Wilde

Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. - Zülfü Livaneli

Bir insanın güzelliği ile diğerinin güzelliği arasındaki yegane fark, insanların güzellik anlayışıdır. - Don Miguel Ruiz

Güzellikler karşısındaki hayranlığımız bize çirkinliğimizi unutturuyor çoğu zaman. Güzellik bizi kendi aydınlığıyla yıkıyor. - Ümit Yaşar Oğuzcan

Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da onu içimizde taşımıyorsak, asla bulamayız. Ralph Waldo Emerson

Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. - Aşık Veysel

Filozoflardan Güzellikle İlgili Sözler ve Alıntılar

Güzellik, filozoflar tarafından da kaleme alınan bir konu olmuş ve edebi eserlerine yansımıştır. Filozoflardan güzellik ile ilgili sözler ve alıntıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: