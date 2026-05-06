Güzellik merkezi kılıflı dolandırıcılığa operasyon: 14 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güzellik merkezleri üzerinden kurulan sistemle mağdurların tuzağa düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, vatandaşları düşük fiyat ve kampanya söylemleriyle iş yerlerine çektiği, ardından karmaşık sözleşmelerle sisteme dahil ettikleri belirlendi. Devamında ise mağdurların mobil bankacılık bilgileri ele geçirilerek hesaplarından yüksek tutarlarda para transferi yapıldığı tespit edildi.

Tekirdağ merkezli olarak İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar, şirket evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör