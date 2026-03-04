Haberler Yaşam Haberleri Güzellik merkezinde sır ölüm: 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 21:38

Güzellik merkezinde sır ölüm: 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu!

Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrollerde iki kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, Nagihan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Güzellik merkezinde sır ölüm: 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu!
  • ABONE OL

Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Halit D. İddiaya göre eski kız arkadaşı Nagihan K.'nın iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttı.

İKİ KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Halit D.'nin kapıyı kilitlemesi ve duyulan silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan K. ve Halit D.'yi başlarından vurulmuş halde buldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.'nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzellik merkezinde sır ölüm: 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz