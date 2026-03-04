Güzellik merkezinde sır ölüm: 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu!

İNTİHAR ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.'nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.