Güzellik merkezinde sır ölüm: 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Halit D. İddiaya göre eski kız arkadaşı Nagihan K.'nın iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttı.
İKİ KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Halit D.'nin kapıyı kilitlemesi ve duyulan silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan K. ve Halit D.'yi başlarından vurulmuş halde buldu.
İNTİHAR ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.'nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.