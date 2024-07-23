Güzellik merkezlerine yetki denetimi

Ruhsatlarını faaliyet dışı kullanıp izinsiz sağlık hizmeti veren birçok işletme sahibiyle ilgili suç duyurusunda bulunan Sağlık Bakanlığı bu kez de güzellik merkezlerini radarına aldı. Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi olan 'Dilan Cömertler Güzellik Merkezi' bakanlığın gündemi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonucunda, Kadıköy'de güzellik merkezi bulunan Dilan Cömertler'in önce sosyal medya hesabı ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce işletmesi incelendi. Bayan kuaförü olarak ruhsat alan merkezin, ben alma işlemi, çil tedavisi gibi birçok işlem yaptığı tespit edilirken inceleme yapılan salonda kırışıklık, cilt lekeleri, sivilce izleri gibi cilt problemlerinde ve gözaltı derisinde kullanılan aletler ve enjektörler görüldü. Güzellik merkezinin ruhsat dışı faaliyet gösterdiği de anlatılan dilekçede, sosyal medyada yapılan paylaşımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi. Yapılan işlemlerin tıbbi komplikasyonları olabileceği ve genel cerrahlar tarafından yapılması gerektiği anlatılan dilekçede, güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemlerin yapılamayacağının altı çizildi. Savcılık, Dilan Cömertler hakkında "yetkisiz sağlık hizmeti vermek", "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.