Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İETT tarafından işletilen metrobüsler, Anadolu Yakası'ndan yolcularına alarak Beylikdüzü durağına kadar getirmektedirler. Bu anlamda insanlar için kolay ulaşım ağını oluşturmaktadırlar. Metrobüs duraklarından biri olan Güzelyurt durağı da önemli noktalardan bir tanesidir. Eğer buraya gitmek istiyorsanız farklı ulaşım araçlarından faydalanabilirsiniz. Güzelyurt Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede?

Güzelyurt Metrobüs Durağı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Güzelyurt mahallesinde bulunan durak ismidir.

Güzelyurt Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

458 Yedikardeşler Camii

ES1 Esenyurt Belediyesi

400A Haramidere / Büyükçekmece Yönü

BM4 Kanarya Caddesi

HT29 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

ES3 Kıraç Köprü / Kıraç Yönü

HT18 Beykent Üniversitesi

HT48 Tepekent / Son Durak Yönü

76 Beylikdüzü

76BA Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü

76C Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü

76G Su Ürünleri Hali

76TM Tepekent Sondurak / Sondurak Yönü

144B Heybetli Sokak

145T Beylikdüzü

303A Silivri Son Durak

401 Çatalca Kaymakamlığı / Çatalca-Karacaköy Yönü

401T Tepekent / Son Durak Yönü

404 Çatalca Devlet Hastanesi

418 Hadımköy Akpınar Peronlar / Sondurak Yönü

Minibüs / Dolmuş: BL - 101

Güzelyurt Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Güzelyurt Metrobüs Durağından metroya en yakın durak Yeni Bosna'daki M1A metro istasyonudur. Fakat uzun süredir tadilatta olan metro istasyonu ulaşıma kapalıdır. Bunun yerine Zeytinburnu metro istasyonunu tercih edebilirsiniz.