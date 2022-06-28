Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İETT tarafından işletilen metrobüsler, Anadolu Yakası'ndan yolcularına alarak Beylikdüzü durağına kadar getirmektedirler. Bu anlamda insanlar için kolay ulaşım ağını oluşturmaktadırlar. Metrobüs duraklarından biri olan Güzelyurt durağı da önemli noktalardan bir tanesidir. Eğer buraya gitmek istiyorsanız farklı ulaşım araçlarından faydalanabilirsiniz. Güzelyurt Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
Güzelyurt Metrobüs Durağı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Güzelyurt mahallesinde bulunan durak ismidir.
Minibüs / Dolmuş: BL - 101
Güzelyurt Metrobüs Durağından metroya en yakın durak Yeni Bosna'daki M1A metro istasyonudur. Fakat uzun süredir tadilatta olan metro istasyonu ulaşıma kapalıdır. Bunun yerine Zeytinburnu metro istasyonunu tercih edebilirsiniz.