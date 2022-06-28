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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:38 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:38

Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul ilinin Esenyurt ilçesine bağlı bir mahallesi olan Güzelyurt, önemli metrobüs duraklarından bir tanesidir. Esenyurt tarafına günlük olarak yüzlerce ziyaretçi götüren metrobüsler, Güzelyurt durağından geçerek yolcularını bırakmaktadırlar. Buradan ayrıca birçok otobüs seferleri ve minibüs seferleri de düzenlenmektedir. Güzelyurt Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Merak edenler için detaylı bilgiler hazırladık. Güzelyurt Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte merak edilenlerin yanıtları…

İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İETT tarafından işletilen metrobüsler, Anadolu Yakası'ndan yolcularına alarak Beylikdüzü durağına kadar getirmektedirler. Bu anlamda insanlar için kolay ulaşım ağını oluşturmaktadırlar. Metrobüs duraklarından biri olan Güzelyurt durağı da önemli noktalardan bir tanesidir. Eğer buraya gitmek istiyorsanız farklı ulaşım araçlarından faydalanabilirsiniz. Güzelyurt Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede?

Güzelyurt Metrobüs Durağı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Güzelyurt mahallesinde bulunan durak ismidir.

Güzelyurt Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

  • 458 Yedikardeşler Camii
  • ES1 Esenyurt Belediyesi
  • 400A Haramidere / Büyükçekmece Yönü
  • BM4 Kanarya Caddesi
  • HT29 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü
  • ES3 Kıraç Köprü / Kıraç Yönü
  • HT18 Beykent Üniversitesi
  • HT48 Tepekent / Son Durak Yönü
  • 76 Beylikdüzü
  • 76BA Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü
  • 76C Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü
  • 76G Su Ürünleri Hali
  • 76TM Tepekent Sondurak / Sondurak Yönü
  • 144B Heybetli Sokak
  • 145T Beylikdüzü
  • 303A Silivri Son Durak
  • 401 Çatalca Kaymakamlığı / Çatalca-Karacaköy Yönü
  • 401T Tepekent / Son Durak Yönü
  • 404 Çatalca Devlet Hastanesi
  • 418 Hadımköy Akpınar Peronlar / Sondurak Yönü

Minibüs / Dolmuş: BL - 101

Güzelyurt Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Güzelyurt Metrobüs Durağından metroya en yakın durak Yeni Bosna'daki M1A metro istasyonudur. Fakat uzun süredir tadilatta olan metro istasyonu ulaşıma kapalıdır. Bunun yerine Zeytinburnu metro istasyonunu tercih edebilirsiniz.

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Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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