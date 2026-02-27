Haberler Yaşam Haberleri Güzide Duran’ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor: Fikret Orman tanık oldu
Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:33

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası görülmeye devam ediyor. Duruşmada Güzide Duran’ın bir dönem aşk yaşadığı Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman tanık olarak dinlendi.

Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'te "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" iddialarıyla açtığı boşanma davasına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava süreci devam ediyor. Gizlilik kararı bulunan davanın son celsesinde mahkeme, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı iş insanı Fikret Orman'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

FİKRET ORMAN TANIK OLDU

Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Fikret Orman tanık olarak dinlendi. Okan Buruk'un ise bir sonraki celse dinlenmesi bekleniyor. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Güzide Duran boşanma davası devam ederken bir dönem Fikret Orman ile görüntülenmiş ve aşklarını ilan etmişlerdi.

