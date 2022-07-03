Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ile ilgi çeken yapımlar arasında. Bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ile usta isimleri bir araya getiriyor. Yeşilçamın klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Ayşe ve Ömer karakterleri ile hatırlanıyor. Peki, Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte cevaplar…
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz.
Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI
Zümrüt Cansel – Ayşe
Talip Güran – Kıvırcık Ömer
İlyas Salman – Bilo Ağa
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Münir Özkul- Kel Mahmut
Perran Kutman – Hürrem Hoca
Şener Şen – Badi Ekrem
Şevket Altuğ – Şevket Hoca
Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri
Adile Naşit – Hafize Ana