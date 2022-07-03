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Giriş Tarihi: 3.7.2022 16:00

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?

Show TV’de bu akşam Yeşilçam filmleri gecesi. Klasik yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncu kadrosu ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Serinin 5. Filmi olan yapımın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1978 yapımı filmde ilk defa Kemal Sunal yer almıyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları araştırılıyor. Peki, Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte cevaplar…

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ile ilgi çeken yapımlar arasında. Bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ile usta isimleri bir araya getiriyor. Yeşilçamın klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Ayşe ve Ömer karakterleri ile hatırlanıyor. Peki, Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte cevaplar…

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz.

Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Zümrüt Cansel – Ayşe

Talip Güran – Kıvırcık Ömer

İlyas Salman – Bilo Ağa

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Münir Özkul- Kel Mahmut

Perran Kutman – Hürrem Hoca

Şener Şen – Badi Ekrem

Şevket Altuğ – Şevket Hoca

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Adile Naşit – Hafize Ana

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı, İstanbul Üsküdar'da bulunan Adile Sultan Kasrı içinde yer almaktadır. Validebağ Korusunda bulunan sınıf günümüzde Hababam Sınıfı Müzesi olarak kullanılıyor.

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?
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