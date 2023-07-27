Haberler Yaşam Haberleri Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 21:30 Son Güncelleme: 27.7.2023 21:30

Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

A- Halit Akçatepe
B- Kemal Sunal (CEVAP)
C- Münir Özkul
D- Tarık Akan


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Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyuculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?
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