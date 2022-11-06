Haberler Yaşam Haberleri "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?
Giriş Tarihi: 6.11.2022 23:31 Son Güncelleme: 6.11.2022 23:31

"Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 6 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (6 KASIM 2022)

ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?

B- Damat Ferit ve Tulum Hayri (CEVAP)


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"Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?
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