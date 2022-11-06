Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?
B- Damat Ferit ve Tulum Hayri (CEVAP)