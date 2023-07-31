Hababam Sınıfı Müzesi Nerede? İstanbul Hababam Sınıfı Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Hafta sonları ya da boş günlerde müzeleri gezmek gerçekten kaliteli bir aktivitelerden biri, özellikle alışılmışın dışında konsepti olan müzeler gerçekten görmeye değer. Bunlardan biri de Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hababam Sınıfı filmine dair hatıraların sergilendiği Hababam Sınıfı Müzesi'dir. Hababam Sınıfı filmi severlerin mutlaka gezip görmesi gereken bir mekan olan bu müzeyi gezip görmek isteyenlerin sayısı haylice fazladır, bu nedenle Hababam Sınıfı Müzesi nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi merak edilen soruları cevaplarıyla ele aldık.

Hababam Sınıfı Müzesi Nerede?

Hababam Sınıfı Müzesine ev sahipliği yapan Adile Sultan Kasrı İstanbul İlimizin Üsküdar ilçesindeki Velibağ Korusu içinde yer almaktadır. Türk Sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı, çekildiği günden günümüze halkın büyük beğenisini toplamış filmlerden biridir. Yeşilçam tarihinde en çok izlenme oranına sahip olan bu film 1974 yılında Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir. 2014 yılında Adile Sultan Kasrı, Hababam Sınıfı Müzesi olarak ziyaretçilere açılmıştır. Müzede filme ve oyunculara dair pek çok hatır balmumu heykeller sergilenmektedir. Kasrın tamamı müze değildir, filmin çekildiği sınıf müze olarak ayrılan bölümdür.

Hababam Sınıfı Müzesine Nasıl Gidilir?

Üsküdar ilçesi İstanbul'un en merkezi bölgelerinden biri olduğu için Hababam Sınıfı Müzesine ulaşmak için birçok alternatif bulunmaktadır. Müzeye gidecek olanlar toplu taşıma tercih ediyorlar ise;

11T ve 14C İETT otobüsleri

M5 Üsküdar-Çekmeköy seferli metro(Bağlarbaşı durağında inilmeli)

C-57 ve C-76 minibüs hatları ile Hababam Sınıfı Müzesinin yer aldığı Adile Sultan Kasrına gidebilirler.

Hababam Sınıfı Müzesi haftanın her günü 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Müze girişte müze kart geçerlidir. Müze kartı olmayanlar giriş ücreti hakkında bilgi sahibi olmak için gitmeden önce müzeyi arayarak bilgi sahibi olabilirler.