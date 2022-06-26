Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Şener Şen'in yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi 26 Haziran pazar akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Çamlıca Lisesi'nde okuyan tembel birkaç öğrencinin öğretmenlerini kandırıp maça gitme planlarının ters tepmesini anlatır. Birçoklarının en sevdiği Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi, ne zaman? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!
Serinin dördüncü filmi olma özelliğini taşıyan Hababam Sınıfı Tatilde İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda çekimleri yapıldı. Okul sahneleri ise Çamlıca Lisesi'nde yapıldı.
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.
Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.