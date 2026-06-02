Haberler Yaşam Haberleri Haber alınamayan yaşlı adam yatağında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:43

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Güven Rüstem Tanta, eve giren ekipler tarafından yatağında ölü bulundu.

Hüseyin CUMALI
Olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Köseoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki Güven Rüstem Tanta'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca ses gelmeyen eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde Güven Rüstem Tanta'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çeşitli hastalıkları bulunduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından, Güven Rüstem Tanta'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

