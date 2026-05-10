Habibe anne, hayatını 3 otizmli çocuğuna adadı: "Çocuklarım Allah’ın bana bir lütfu"

Kocaeli'nde yaşayan Habibe Haliloğlu, yaşları 4 ila 8 arasındaki Mustafa Ali, Mehmet Akif ve Metehan'la hayata sıkı sıkı tutunuyor. 5 yıldır otizmle yaşamayı öğrendiğini, psikolojik olarak çok yıprandığını ancak çocukları için yeniden ayağa kalktığını anlatan Haliloğlu, "Çocuklarımdan ve içinde bulunduğum durumdan hiçbir zaman şikâyet etmedim. Çocuklarım Allah'ın bana bir lütfu.

Böyle olması gerekiyormuş ve böyle olmuş. Her şeyi kabullendim. Hayatımı çocuklarıma adadım. Çocuklarıma teşhis konulduğunda dünyam başıma yıkılmıştı ama ben dünyamı yeniden inşa ettim. Otizmli çocuk sahibi olmak dünyanın sonu değil. Önemli olan bununla yaşayabilmek" dedi. Yaşadıklarını sayfalara döktüğünü ve kitaplaştırmayı amaçladığını da belirten Haliloğlu, kendisini arayan otizmli çocuk sahibi ailelere de destek olmaya çalıştığını ifade etti.