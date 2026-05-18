Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken, Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir'de düzenlediği konferans ile Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı markete ait güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinden henüz yanıt gelmediğini belirtti. Ardından müşteki avukatlarına söz verildi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatları, güvenlik kamerası görüntülerinde belirlenen yeni şüphelilere ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı da görüşünde, aynı olaya ilişkin sürdürülen soruşturmanın son durumunun sorulması için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne müzekkere yazılması ile sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık Enver Altaylı ise dosyası ayrılan Serhat Ilıcak'ın yaşamını yitirdiğini belirterek, duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.Diğer sanıklar suçlamaları reddederek haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri yönünden uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve kamera görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Enver Altaylı'nın vareste tutulma talebini reddetti. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkındaki mevcut uygulamaların devamına ve diğer soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verdi. Dava, 14 Ekim tarihine ertelendi.