‘Hac aynı zamanda ahlak eğitimidir’

Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın 2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında, Aydın
'dan 348 hacı adayı kutsal topraklara yolcu edildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende hacı adayları, dualar eşliğinde yakınlarıyla vedalaşarak uğurlandı. Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Hac, aynı zamanda ahlak ve edep eğitimidir. Orada göstereceğiniz güzel davranış, ibadetinizi daha anlamlı kılacaktır. Bir tebessüm, bir kardeşinize yardımcı olmak ya da sabırla hareket etmek büyük sevaplara vesile olabilir" ifadelerini kullandı.