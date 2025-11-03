HAC KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2026: Hac kurası ne zaman ve nerede çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Hac kura tarihi gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı Hac kuraları bu yıl 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Farz ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kura çekilişinin Diyanet TV'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanması planlanıyor. İşte 2026 Hac kuraları ve çekilişle ilgili tüm detaylar…
2026 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
1 Milyon 799 Bin 835 Kişi 2026 Hac Kurasına Katılmaya Hak Kazandı
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun aldığı kararları paylaşan Karaca, 2026 yılı hac kuralarının 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekileceğini açıkladı.
Kuraya, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla, noter ve basın denetiminde dijital ortamda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, çekilişi canlı olarak takip edebilecek.