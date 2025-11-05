HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA! 2026 Diyanet hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları son dakika araştırmaları yoğunluk kazandı.Milyonlarca adayın merakla beklediği kura çekimi bugün gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak çekilişin ardından, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler belli olacak. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Peki, hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Diyanet ile hac kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...
11 Ağustos'ta başlayan ve 5 Eylül'de tamamlanan hac ön kayıt ve yenileme sürecinin sona ermesiyle bugün 2026 yılı hac kuraları çekilecek. Hacı adayları kura çekimine odaklandı. İşte kura çekimine dair detaylar;
2026 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
HAC KURASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.
HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI