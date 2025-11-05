Haberler Yaşam Haberleri HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA! 2026 Diyanet hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 5.11.2025 07:22 Son Güncelleme: 5.11.2025 07:28

11 Ağustos’ta başlayan ve 5 Eylül’de tamamlanan hac ön kayıt ve yenileme sürecinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılacağı açıklanan hac kura çekilişi bugün saat 10.30’da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli olacak. Peki, hac kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte Diyanet hac kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...

Hac kura sonuçları son dakika araştırmaları yoğunluk kazandı. Milyonlarca adayın merakla beklediği kura çekimi bugün gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak çekilişin ardından, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler belli olacak. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı anı bekliyor.

2026 HAC KURASI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR!

11 Ağustos'ta başlayan ve 5 Eylül'de tamamlanan hac ön kayıt ve yenileme sürecinin sona ermesiyle bugün 2026 yılı hac kuraları çekilecek. Hacı adayları kura çekimine odaklandı. İşte kura çekimine dair detaylar;

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kuraları için tarih belli oldu.

Buna göre; Binlerce hacı adayının katılacağı 2026 hac kuraları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek.

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

2026 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

