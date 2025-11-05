HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA! 2026 Diyanet hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları son dakika araştırmaları yoğunluk kazandı.Milyonlarca adayın merakla beklediği kura çekimi bugün gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak çekilişin ardından, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler belli olacak. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Peki, hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Diyanet ile hac kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...