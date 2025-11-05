HAC KURA SONUCU ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI: 2026 Diyanet hac kura sonuçları asil-yedek isim listesi yayında!

Hac yolculuğu için beklenen an geldi. 2026 hac kura çekimi tamamlandı ve sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı, hak sahibi olup olmadığını "Hac İşlemleri" sayfası üzerinden kontrol edebiliyor. Bu yıl 84 bin 942 kişi hac farizasını yerine getirecek. İşte hac kura sonuçları sorgulama linki ve kayıt sürecine dair detaylar…
Hacı adayları, Hac kura sonuçlarını 20.00'den itibaren e-Devlet ekranında erişime açıldı. Sonuçlar ve isim listesi kontrol edilebilecek. Kesin kayıt tarihi öncesinde belirlenen asil ve yedek listelerine göre kayıtlar alınacak.
Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıtlarını 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet protalı üzerinden yapabilecek.
Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen sürede kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınmaya devam edilecek.
Türkiye'den ilk hac kafilesi, 18 Nisan 2026 tarihinde kutsal topraklara hareket edecek. En son kafile ise 22 Mayıs 2026 tarihinde kutlu beldelere ulaşmış olacak.
Hac farizasını yerine getiren kafileler, 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin dönüşüyle hac organiazsyonu tamamlanacak.
Hac ibadetinin zaman ve mekan bakımından sınırlı olması dolayısıyla herkesi aynı anda kutsal topraklara götürmenin mümkün olmadığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, şu bilgileri paylaştı:
"Mekke'de ibadet mahalleri olan Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat belli bir kapasiteye sahiptir. Mevcut kapasiteyi aşan bir kalabalık olduğunda telafisi mümkün olmayan facialar yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için bütün ülkelere nüfusları oranında kota ve kontenjan sistemi uygulanmaktadır. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 800 bine yakın vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır."
Hacla ilgili bazı hatırlatmalar da yapan Arpaguş, "Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapılmakta, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilmektedir. Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkan verilmemektedir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini istirham ediyorum." dedi.