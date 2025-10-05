Haberler Yaşam Haberleri HAC KURA TAKVİMİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 5.10.2025 13:36 Son Güncelleme: 5.10.2025 13:37

HAC KURA TAKVİMİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

2026 Hac kurası hangi tarihte olacak sorusu ön kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar, ön kayıt sürecini tamamlayarak 2026 hac kura çekimine katıldı. Başvurular, istenirse en fazla 7 kişiyle grup olarak ve tek kura numarasıyla yapılabiliyor. İlk kez kayıt yaptıranlar ile önceki yıllardan başvuru yapanlar aynı kura sürecine dahil edilirken, grup katsayıları da buna göre değişiyor. Peki, Diyanet ile 2026 hac kurası ne zaman çekilecek? İşte tüm detaylar…

HAC KURA TAKVİMİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kura çekim tarihi büyük bir merak konusu oldu. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan milyonlarca Müslüman, kutsal topraklara gitmek için kura takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 hac kurası hangi tarihte gerçekleştirilecek ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte detaylar…

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRECİ TAMAMLANDI

2026 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos 2025'te başlatılmış ve 5 Eylül 2025'te sona ermişti. Ancak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamayla bu süre 21 Eylül 2025'e kadar uzatıldı.

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yılların uygulamalarına bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu veya Kasım başı gibi çekildiği görülüyor.

HAC DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.

2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portali üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
HAC KURA TAKVİMİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz