Hac kura takvimi belli oldu: 2026 hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek, nereden izlenecek?
Giriş Tarihi: 1.11.2025 13:26

2026 yılı hac kura çekilişi için heyecan dorukta. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek hac kurası takvimi belli oldu. Milyonlarca aday, kura çekiminin yapılacağı tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, 2026 hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek ve nereden izlenebilecek? İşte, detaylar...

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2026 yılı hac kura süreci başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kura çekim tarihini ve detaylı takvimi duyurdu. Kura çekilişinin yapılacağı gün ve saat ile canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Gözler şimdi 2026 hac kurası çekimine çevrildi.

2026 HAC KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Hacı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği hac kurası tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek.

5 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş hac kurasına katılmaya hak kazandı.

