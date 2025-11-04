Hac kura tarihi 2026: Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2026 yılı kura heyecanı yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte hac kura tarihi ve çekiliş saati belli oldu. Adaylar, kura çekiminin yapılacağı yer ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, 2026 Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, "2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir." ifadelerini kullandı.