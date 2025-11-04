Haberler Yaşam Haberleri Hac kura tarihi 2026: Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 07:04

2026 yılı hac kura çekilişi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura tarihini ve detaylı süreci paylaştı. Milyonlarca hac adayı, kura çekiminin ne zaman ve nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026 hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2026 yılı kura heyecanı yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte hac kura tarihi ve çekiliş saati belli oldu. Adaylar, kura çekiminin yapılacağı yer ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, 2026 Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, "2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir." ifadelerini kullandı.

HAC KURA ÇEKİMİ NEREDE, NASIL YAPILACAK?

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

2026 HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Hac kura çekiminin ardından, kura sonuçları gün içinde erişime sunulacak. Hac kura sonuçları e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ulaşılabilecek.

