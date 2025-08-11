HAC ÖN KAYITLARI 2026 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ön kayıt süreci merak ediliyor. Bu yıl, 2025 hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayanlar ile sırası geldiği halde hacca gidemeyen adayların kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecek. Hac ön kayıt tarihi, başvuru adımları ve ücret bilgisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, Hac ön kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtı.
Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için 2026 yılı ön kayıt başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başlıyor. Bu yılki ön kayıt süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor.
2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri,11 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.
Başvurular, 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek. Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.
Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, hac ibadeti için kayıt sürecinde geç kalanların kura listesinde yer alamayacağına dikkat çekti. Yoğunluğun son günlerde arttığını belirten Pinal, olası aksaklıkların önüne geçmek için başvuruların erken yapılmasının önemini vurguladı. Vatandaşlara, işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulundu.
Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak. Başvuru sırasında adaylar, iletişim bilgileri ve aile ilişkilerine dair bilgileri beyan edecek. Eş, anne-baba, kayınvalide-kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalık bağları bulunan kişilerin başvuruları arasında bağlantı kurulabilecek.
2026 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili tüm duyurular, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini ve kura sonuçlarını bu kanallardan güvenle öğrenebilecek.