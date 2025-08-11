HAC ÖN KAYITLARI 2026 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ön kayıt süreci merak ediliyor. Bu yıl, 2025 hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayanlar ile sırası geldiği halde hacca gidemeyen adayların kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecek. Hac ön kayıt tarihi, başvuru adımları ve ücret bilgisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, Hac ön kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtı.