Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, ücreti belli oldu mu? 2025-2026 e-Devlet hac başvurusu ekranı

Bu yıl ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek ya da kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in açıklamalarını takip ediyordu. Ön kayıtların alınacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, ücreti belli oldu mu? İşte 2025-2026 e-Devlet hac başvurusu ekranı ve ön kayıtların başlayacağı tarih;
HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme takvimini duyurdu. Buna göre, tüm işlemler dijital ortamda yürütülecek. Hacca gitmek isteyen adaylar, 11 Ağustos 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek. Daha önce kayıt yaptırmış hacı adayları da aynı platform üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son başvuru tarihini 5 Eylül 2025 olarak açıkladı. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak. Ön kayıt sürecini tamamlayan adaylar, kura çekilişine katılma hakkı elde edecek. Sürece dair ayrıntılı bilgilere ise Diyanet'in resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabilecek.
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılında ilk kez hacca başvuracak vatandaşlar için ön kayıt ücreti kişi başı 950 TL olarak belirlendi. Başvuru öncesinde bu ücretin, Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım şubelerindeki hac kurumsal tahsilat hesaplarına yatırılması gerekiyor.
HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?
Hac yolcuları "Normal Konaklama" ve "Yakın Mesafe Konaklama" türlerinden birini tercih edeceklerdir. Daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyecektir.
Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek, süresi içerisinde (11 Ağustos-05 Eylül 2025) bilgilerinde düzeltme yapabilecektir.
Belirlenen kayıt süresi içerisinde grup birlikteliği yapmayanların bilahare kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan vatandaşlarımız istemeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde müracaat edebilecektir.