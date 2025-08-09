Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, ücreti belli oldu mu? 2025-2026 e-Devlet hac başvurusu ekranı

Bu yıl ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek ya da kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in açıklamalarını takip ediyordu. Ön kayıtların alınacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, ücreti belli oldu mu? İşte 2025-2026 e-Devlet hac başvurusu ekranı ve ön kayıtların başlayacağı tarih;