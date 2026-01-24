Hac ve bedelli askerlik için para arayanlar dikkat! BES’ten çıkmadan nakit çekilebilecek

HAC VE BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NAKİT İHTİYACI KARŞILANACAK

Menteş, iki yıl önce hayata geçirilen kısmi ödeme uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Menteş, mevcut uygulama kapsamında katılımcılara; konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet gibi durumlarda sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar ödeme alma imkânı tanındığını hatırlattı. Uygulamanın daha da genişletilmesine yönelik olarak hac ve bedelli askerlik gibi nakit ihtiyacı doğuran durumların da kapsama alınmasının gündemde olduğunu belirtti:

"Katılımcılara, konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet durumlarında sistemden ayrılmadan, hesaplarındaki birikimlerin yüzde 50'sine kadar ödeme alma imkanı tanınmıştır. Uygulamanın genişletilmesine yönelik, hac ve bedelli askerlik gibi nakit ihtiyacı doğuran durumların da kapsama alınması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. "