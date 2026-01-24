Hac ve bedelli askerlik için para arayanlar dikkat! BES’ten çıkmadan nakit çekilebilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için önemli açıklamalarda bulundu.
HAC VE BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NAKİT İHTİYACI KARŞILANACAK
Menteş, iki yıl önce hayata geçirilen kısmi ödeme uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Menteş, mevcut uygulama kapsamında katılımcılara; konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet gibi durumlarda sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar ödeme alma imkânı tanındığını hatırlattı. Uygulamanın daha da genişletilmesine yönelik olarak hac ve bedelli askerlik gibi nakit ihtiyacı doğuran durumların da kapsama alınmasının gündemde olduğunu belirtti:
"Katılımcılara, konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet durumlarında sistemden ayrılmadan, hesaplarındaki birikimlerin yüzde 50'sine kadar ödeme alma imkanı tanınmıştır. Uygulamanın genişletilmesine yönelik, hac ve bedelli askerlik gibi nakit ihtiyacı doğuran durumların da kapsama alınması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. "
ÇALIŞANLAR BES FONLARINI TERCİH EDEBİLECEK
SEDDK Başkanı Menteş, kurumun öncelikleri arasında Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) ilişkin düzenlemelerin de yer aldığını vurguladı. Bu kapsamda, OKS'de yer alan çalışanların BES fonlarını tercih edebilmesine imkân tanınması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Ayrıca OKS'de çalışanların hayat döngüsünü merkeze alan yeni bir fon stratejisine geçilmesi, iş değişikliği nedeniyle her defasında yeniden açılan OKS hesaplarının otomatik olarak konsolide edilmesi ve kesintilerin sadeleştirilmesi gibi başlıkların da eylem planında bulunduğunu kaydetti:
"Kurumumuzun gündeminde yer alan bir diğer eylem paketimizde ise OKS'de yer alan çalışanların da BES fonlarını tercih edebilmesine imkan tanınmasıdır. Yine OKS'de yer alan çalışanlarımızın hayat döngüsünü merkeze alan bir fon stratejisine geçiş yapılması, OKS'de özellikle çalışanların iş değişikliği sebebiyle her defasında yeniden açılan OKS hesaplarının otomatik olarak konsolide edilmesi ve kesintilerin sadeleştirilmesi gibi önemli konu başlıkları yer almaktadır."