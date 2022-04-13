Haberler Yaşam Haberleri Hac ve Umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü
Giriş Tarihi: 13.4.2022

Hac ve Umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü

Hac ve Umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü
Suudı Arabistan'ın hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini duyurması ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den umreci kabul edeceğini açıklaması acenteleri heyecanlandırdı. Hac ve umre acenteleri kutsal topraklara ziyaretçileri götürmek için hazırlıklarına başladı. Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını sevinç ve memnuniyetle karşıladığını söyledi. Şahin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de Türkiye'den hac için Suudi Arabistan'a gidilemediğini hatırlatarak, "Çok şükür günler öncesinden böyle bir karar geldi ve Suudi Arabistan 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini söyledi. Bunun büyük bir kısmı Suudi Arabistan dışından, çok az bir kısmı da ülke içinden olacak" diye konuştu. "Fiilen umre organizasyonu yapmamızın önündeki engeller kaldırıldı" diyen Şahin, umre programlarının şevval ayı için acentelerce hızlıca yapıldığını ve ciddi talep gördüğünü bildirdi. Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın da Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik hac ve umre kararını sevinç ve heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Arzumuz Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kâbe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Hac ve Umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA