Hac ve Umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü

Suudı Arabistan'ın hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini duyurması ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den umreci kabul edeceğini açıklaması acenteleri heyecanlandırdı. Hac ve umre acenteleri kutsal topraklara ziyaretçileri götürmek için hazırlıklarına başladı. Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını sevinç ve memnuniyetle karşıladığını söyledi. Şahin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de Türkiye'den hac için Suudi Arabistan'a gidilemediğini hatırlatarak, "Çok şükür günler öncesinden böyle bir karar geldi ve Suudi Arabistan 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini söyledi. Bunun büyük bir kısmı Suudi Arabistan dışından, çok az bir kısmı da ülke içinden olacak" diye konuştu. "Fiilen umre organizasyonu yapmamızın önündeki engeller kaldırıldı" diyen Şahin, umre programlarının şevval ayı için acentelerce hızlıca yapıldığını ve ciddi talep gördüğünü bildirdi. Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın da Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik hac ve umre kararını sevinç ve heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Arzumuz Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kâbe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek" dedi. AA