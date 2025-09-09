Haberler Yaşam Haberleri Hac ve umre organizatörü ofisinde vuruldu
Hac ve umre organizatörü ofisinde vuruldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Hac ve Umre tur organizasyonları düzenleyen Süleyman Yasin Akdeniz, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Olay,Süleyman Yasin Akdeniz'in Gölcük'te bulunan ofisinde meydana geldi. Akdeniz, bilgi almak için iş yerine geldiği ve kendisinin tanımadığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Süleyman Yasin Akdeniz, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akdeniz'in bilincinin açık olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

