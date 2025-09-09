Hac ve umre organizatörü ofisinde vuruldu

Olay,Süleyman Yasin Akdeniz'in Gölcük'te bulunan ofisinde meydana geldi. Akdeniz, bilgi almak için iş yerine geldiği ve kendisinin tanımadığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Süleyman Yasin Akdeniz, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akdeniz'in bilincinin açık olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.