Hac yolculuğu öncesi acı ölüm: Kutsal topraklara gitmeye saatler kala kalbine yenildi

Sakarya'da hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği gün geldi. Sakarya Müftülüğü tarafından organize edilen program kapsamında, 17. ve 18. kafilelerde yer alan toplam 295 hacı adayı için bugün Sakarya Büyükşehir Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygu dolu anlar yaşanırken, hacı adayları gözyaşları ve tekbirler eşliğinde yakınlarıyla helalleşerek otobüslere bindi.





MÜFTÜ VEKİLİ BİLGİN'DEN HAYIRLI YOLCULUK MESAJI



Uğurlama programına Sakarya İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, kafile görevlileri ve binlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda konuşan İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, hacı adaylarına seslendi. Bilgin, ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunarak, "Kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Rabbim yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul eylesin, sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin" dedi. Tören, yapılan toplu duanın ardından sona erdi.



HACCA GİTMEYE HAZIRLANIYORDU, KALBİNE YENİLDİ

Sakarya'da hacı kafilesi dualarla uğurlanırken, Hendek ilçesinden gelen haber büyük üzüntü yarattı. Hendek Bayraktepe Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki Ali Tuna, kendini kötü hissederek hastanenin acil servisine başvurdu. Hastanede tedavi işlemleri sürdüğü sırada aniden fenalaşan Tuna, yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği Ali Tuna'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların hayatta tutmak için uzun süre çaba sarf ettiği 56 yaşındaki Tuna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





KAHREDEN DETAY

Hayatını kaybeden Ali Tuna ile ilgili kahreden detay ise sonradan ortaya çıktı. Tuna'nın bugün kardeşiyle birlikte hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için hazırlıklarını tamamladığı ve yola çıkacağı öğrenildi. Kardeşiyle birlikte mukaddes topraklarda ibadet etme hayali kuran Tuna, yolculuğuna saatler kala kalbine yenik düştü. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ali Tuna'nın cenazesi bugün Hendek Merkez Mahallesi Yeni Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Mezarlığı'nda toprağa verilecek.