Hacamat Faydaları Nelerdir? Hacamatın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Ne İşe Yarar Ve Kimler Yaptıramaz?

Görünüm açısından bazen tedirginlik yaratabilen ve alternatif tıpta sıkça rastlayabileceğiniz hacamat mutlaka bu konuda uzman kişilerin yapması gereken tedaviler arasında yer alır. Ağrı, halsizlik, geçmeyen baş ağrıları ve sızı başta olmak üzere çeşitli sebeplerle yapılabilir. 5000 yıllık bir geçmişi olan bu tedavi yöntemi genel olarak hangi faydaları sağlar, hacamat ne işe yarar, fayda ve zararları nelerdir bu içeriğimizde hepsini bir araya topladık.

Hacamat Nedir, Hacamat Ne İşe Yarar?

Hacamat genel olarak deri yüzeyine neşter kullanılarak atılan kesiklerin vakumlanması sonucu o bölgeden kirli kanın atılmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Her ne kadar son yıllarda kendinden bahsettiren ve alternatif tıbbın göz bebeği olan bir tedavi yöntemi olsa da aslında oldukça köklü bir geçmişi var. Hacamat ne işe yarar diye araştıran kişiler sayısız faydasını gördükten sonra bir kereliğine de olsa bu tedaviden faydalanmak isteyebiliyor. Faydalarını açıklamadan genel olarak ne işe yarar diye araştırdığınızda bir anlamda vücudu resetleme işlevi gördüğünü anlayabilirsiniz.

Hacamatın Faydaları ve Zararları

Birbirinden farklı artıları bulunan hacamat faydaları bakımından çok tercih edilen bir tedavi yöntemi olsa da bazı durumlarda zararları da görülebiliyor. Bu sebeple dikkat edilerek ve mutlaka bu tedavi için eğitim alan kişilerden alınması gereken hacamat sayısız fayda içerir. Genel olarak bu faydaları listelersek;

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder.

Kan üretiminin daha düzenli olmasını sağlar.

Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına katkı sağlar.

Kılcal damarlarda oluşan tıkanıklıkların daha kolay açılmasını sağlar.

İç kanamaların durmasında büyük etkisi vardır.

Görme kabiliyetinin gelişmesinde etkilidir. Göze ayrı bir canlılık katar.

Kas sertliği ve ödemlerin ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Sinirsel sorunlarda, hatta psikolojik durumlarda olumlu etkileri gözlenmiştir.

Sürekli uyku hali ve halsizlik gibi sorunları ortadan kaldırır.

Karaciğer ve dalak rahatsızlıklarında etkili tedavi yöntemlerindendir.

Eklem ağrıları başta olmak üzere bel, sırt, boyun, baş ağrılarının tedavisinde oldukça etkilidir.

Kas ve bağ dokularının esnekliğinde oldukça etkilidir.

Kramp ve kulunç ağrılarında oldukça büyük faydalar sağlar.

Ülser ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Yüksek tansiyon problemlerinin aşılmasında çok etkilidir.

Organların çalışma fonksiyonlarına olumlu etkileri vardır.

Damarların temizlenmesini sağladığı için ani oluşan tıkanmaların önüne geçer.

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ve depresyon tedavisinde ilaç kullanımından daha hızlı etki eder.

Libido düşüklüğü, kısırlık ve çeşitli üreme sorunları için en çok başvurulan tedavi yöntemidir.

Sigara gibi bağımlılık yapan maddelerden kurtulmada etkileri gözlenir.

Stres azaltmada fayda sağladığı için bazı ruhsal sorunların önüne geçer.

Regl ağrısı, düzensizlik gibi sorun yaşayan kadınlarda ağrı azaltıcı etkileri görülür.

Çeşitli travmatik sorunların tedavisinde vücudun direncini artırır.

Migren gibi tedavisi bulunmayan şiddetli ağrıların etkilerinin azaltılmasında çok büyük faydalar sağlar.

Hacamat faydaları yanında bazı zararları da beraberinde getirebilir. Özellikle de hacamat tedavisi için bir eğitim almayan kişilerin yönettiği tedavilerde ortaya çıkabilen bu sorunlar genel olarak şu zararları doğurur:

Hijyenik olmayan ortamlarda ve cihazlarla yapılan hacamat enfeksiyon riski taşır.

Bazı kişilerde cilt enfeksiyonlarının meydana gelmesine sebebiyet verebilir.

Ciltte yara ve morlukların oluşmasını sağlayabilir.

Yanlış yapıldığında acı ve ağrı yaşanmasına neden olabilir.

Kimler Hacamat Yaptıramaz?

Her ne kadar 5000 yıllık bir tedavi yöntemi olsa da hacamat faydaları ve zararları birlikte taşıyan tedavi yöntemleri arasındadır. Özellikle doktorlarında sık sık yaptığı uyarılar arasında mutlaka bu alanda iyi bir eğitim almış kişilere yönelmeniz olacaktır. Öte yandan bu işi bilip bilmemenin yanı sıra bazı kişilerin hacamat tedavisinden mutlaka uzak durması da gerekir. Bu gruba dahil olan kişileri listeleyerek açıklamak gerekirse;