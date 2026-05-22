Hacca giden genç sayısı arttı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde basın mensupları ile bir araya gelerek 2026 yılı hac dönemini değerlendirdi. Arpaguş, "394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi olmak üzere 2 bin 675 hocamızla sahadayız" dedi.

YAŞ ORTALAMASI 60

Bu sene yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkek olmak üzere 84 bin 942 vatandaşımızın hac ibadetini yapmak için kutsal topraklarda olacağını söyleyen Arpaguş, "Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60, geçen yıl 64'tü. Her yıl hacca başvuru yaşı düşüyor. Artık gün geçtikçe genç hacı sayımız artıyor. Geçtiğimiz yıl sağlık raporu sunulması kuralı çıktıktan sonra biz e-nabız üzerinden Sağlık Bakanlığı'mızla yaptığımız çalışmalar neticesinde 85 bin kişi içerisinde yaklaşık 3 bin kişinin hasta olduğunu tespit ettik. Onları vekâletleriyle değiştirerek buraya geldiğimizde yaş ortalaması da 60'lara indi.

12 YAŞINDA HACDA

Hacca teşvikin çok önemli olduğunu belirten Arpaguş, "En yaşlı hacımız 101 yaşında. 12 yaşında hacımız bile var. Yaş sınırı 12. Evet, kurayla çıkıyor hac ama en azından bir başvuru, bir kayıt her şeyi değiştiriyor" dedi. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 10 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

2027 HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yabancı bir ülkede yaklaşık 85 bin kişilik bir organizasyonu düzen içinde yapmanın uzun yılların tecrübesinin sonucu olduğunu söyleyen Arpaguş, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki yılın hac kayıt yenilemesini 18 Mayıs'ta başlattık. Kura sürecinde yaklaşık yine bu sene 1 milyon 800 ya da 2 milyon civarında başvuru bekliyoruz."





ARAFAT HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

ARAFAT hazırlıklarını hassasiyetle sürdürdüklerini dile getiren Arpaguş, "Hacılarımızın iaşesinden konaklayacağı çadırlara, intikallerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar Arafat sürecinin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için çalışıyoruz. İnşallah 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla Arafat'a intikallerimiz başlayacaktır" ifadelerini kullandı.



SAĞLIKÇILAR HACILARIN YANINDA

HAC mevsimi boyunca sağlık personeliyle birlikte 4 bini aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple hacıların yanında olduklarını belirten Arpaguş, "Bu çerçevede Mekke'de 1 sağlık merkezimiz ve 17 sağlık ocağında, Medine'de ise 3 sağlık ocağında, alanında uzman hekimlerimizle hacılarımıza sağlık hizmet veriyoruz. Arafat'ta ve Müzdelife'de de sağlık hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.



BU YIL DA EN GÜÇLÜ ADAY TÜRKİYE

GEÇEN yıl En Güzel Hac Organizazyon üdülünü alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sene de en güçlü aday olduğunu söyleyen Arpaguş, "Suudi Arabistan Hac Bakanlığı her yıl belirli hizmetlerde ön plana çıkan hac organizasyonu yapan ülkelere ödül veriyor. Diyanet de her yıl bu ödülün ilk adayı oluyor" dedi.