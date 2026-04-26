Hacca gitmek için yola çıktı! Kazada can verdi

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray- Konya kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ceylan (52) idaresindeki yem yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazayı gören otomobil sürücüsü Mehmet Bingöl (53), bir yardımım dokunur diye düşünüp durdu. Bu esnada arkadan gelen Gökhan Tokdemir (38) idaresindeki otomobil, Bingöl'ün aracına çarptı. Kazada, TIR şoförü Ceylan ile otomobil sürücüsü Tokdemir ve yanındaki Abdullah Tokdemir, eşi Perihan Tokdemir (65) ve Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Tokdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tokdemir'in hac ibadetini yapmak üzere yakınları ile evden çıktığı ve havalimanına gittiği öğrenildi.

